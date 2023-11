Kritische Lücke in Confluence Data Center und Confluence Server

In Confluence Data Center und Server von Atlassian klafft eine kritische Sicherheitslücke. In einer zugehörigen Mitteilung warnt der Software-Hersteller vor der Lücke mit der CVE-ID CVE-2023-22518. Laut dem Eintrag sollen Kunden damit Gefahr laufen, grosse Teile ihrer Daten zu verlieren, wenn ein Angreifer die Lücke ausnutzen sollte. Es gebe noch keine Anzeichen dafür, dass die Lücke aktiv ausgenutzt werde, so Atlassian-CISO Bala Sathaimurthy, betont aber, dass unverzüglich gehandelt werden sollte.Die Sicherheitslücke hat ein Vulnerability-Level von 9.1 und ist damit als kritisch eingestuft. Folgende Versionen von Confluence Data Center und Server kommen laut Atlassian bereits mit dem notwendigen Fix für das Leck:7.19.16 oder neuer8.3.4 oder neuer8.4.4 oder neuer8.5.3 oder neuer8.6.1 oder neuerFalls das Einspielen der Updates nicht möglich sein sollte, so Atlassian , solle man unverzüglich ein Backup seiner Instanz erstellen und diese wenn möglich vom Internet nehmen, bis der Patch eingespielt ist. (win)