Media Markt weitet Recommerce-Service auf Online-Dienst aus

Seit Juni dieses Jahres bietet Media Markt hierzulande mit der Kooperation von Foxway eine Recommerce-Lösung an. Dadurch können Kunden ihre alten Elektronikgeräte im Laden vorbeibringen, damit diese professionell für den Wiederverkauf aufbereitet werden. Jetzt verstärkt Media Markt den Service, indem die Altgeräte auch online geschätzt und angemeldet werde können. Auf dieser Website können Interessenten ihr Gerät durch die Beantwortung von vier Fragen schätzen lassen und anschliessend für die Rückgabe anmelden. Je besser der Zustand und je neuwertiger das Gerät, desto höher sein Wert. Der anschliessende Versand an Foxway ist kostenlos und versichert. Nach der Prüfung der Experten wird der definitive Wert ermittelt und dieser anschliessend in Form einer Media-Markt-Geschenkkarte an den bisherigen Besitzer des Geräts übermittelt. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.Das Eintausch-Angebot ist für Smartphones, Tablets, Smartwatches, Konsolen, Laptops und Kameras vorgesehen. Im Zürcher Hauptbahnhof ist bis am 15. Januar 2024 ausserdem ein Media Markt Pop-Up-Store geöffnet. Kunden können ihre alten Geräte auch dort direkt gegen eine Geschenkkarte eintauschen. Durch ein wiederaufbereitetes Gerät können bei einem Smartphone im Vergleich zu einem neuen Modell gemäss Media Markt rund 60 Kilo CO2 eingespart werden, bei einem Notebook sogar rund 250 Kilo. (dok)