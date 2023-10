Media Markt startet mit Blitz-Installations-Service im Kanton Zürich

"Heute gekauft – heute installiert", so lautet der Slogan einer neuen Dienstleistung, die Media Markt im Kanton Zürich einführt. Wer in einem der stationären Märkte in Dietikon, Dietlikon, Sihl City, Winterthur oder Volketswil ein Gerät erwirbt, kann dazu auch die Lieferung sowie die Installation des Geräts als Blitz-Service dazukaufen – was bedeutet, dass das Produkt von Dienstag bis und mit Samstag noch am selben Tag in den eigenen vier Wänden steht. Angeboten wird der Service einerseits für TVs, andererseits auch für Haushalts-Grossgeräte – sprich für Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefriergeräte. Nebst der Lieferung und der Installation gehört auch die Funktionskontrolle und Erklärung zur Funktionsweise des Gerätes sowie die Entsorgung des Altgeräts und des Verpackungsmaterials zur Dienstleistung.Die Kosten für die Blitz-Installationen für den Endkunden belaufen sich auf rund 300 Franken und setzen sich zusammen aus den 200 Franken, die für die bereits bestehende Dienstleistung "Komfort Lieferung & Installation" verlangt werden sowie einem Aufpreis von 100 Franken für den Express-Service. Der Blitz-Installations-Service ist ein Pilotprojekt von Media Markt Schweiz. "Um konkretere Erfahrungswerte in Bezug auf Nachfrage und Ressourcenplanung zu sammeln, wird dieser Service in einem ersten Schritt nur für Kunden mit Lieferadresse im Kanton Zürich angeboten", so das Unternehmen. Bei einem positiven Projektverlauf werde das Konzept dann auch auf weitere Regionen und den Online-Kanal ausgeweitet. (mw)