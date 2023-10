Motorola: Biegsames Smartphone als Armband

Und auch im Bereich KI schliesst sich Motorola respektive das Mutterhaus Lenovo der Konkurrenz an (wie Google mit dem neuen Pixel 8 ) und will KI tief in seine mobilen Geräte integrieren. Dazu wurde ein generatives KI-Modell entwickelt, das lokal auf dem Gerät läuft (Stichwort: Datenschutz), inklusive den zugehörigen Software-Spielereien und ersten Ansätzen für die Nutzung. Eine davon ist etwa MotoAI – ein persönlicher Assistent (Sprache und Text), der vom Nutzerverhalten lernen und sich über Zeit entsprechend anpassen respektive entwickeln soll. Eine weitere Funktion ist der 2.0 Mobile Doc Scan, ein KI-unterstützter Dokumenten-Scanner für die Handy-Kamera. Eine neue KI-gestützte Sicherheitsfunktion wurde ebenfalls vorgestellt. (win)