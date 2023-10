Internet-offer.ch präsentiert die besten Schweizer Anbieter

Den Spitzenplatz unter den Mobilfunkanbietern belegt in diesem Ranking Swype mit 80,41 Punkten, gefolgt von Sunrise (78,89) und Yallo (78,16 Punkte). Swisscom erhält hier 70,41 Punkte (Rang 9, "Outstanding), und Salt liegt mit 67,29 Punkten auf Platz 12 ("Very Good". Der beste Heim-Internetanbieter ist iWay mit 77,8 Punkten, weiter auf dem Podest finden sich hier SAK Digital (74 Punkte) und Swisscom (70,4 Punkte). Sunrise folgt auf Rang 6 mit 66,8 Punkten, während Salt auf Platz 9 (63,2 Punkte) ebenfalls noch als "sehr gut" eingestuft wird.Lapo Zarina, Sprecher von internet-offer.ch , zu den Ergebnissen: "Die erste Ausgabe des internet-ranking 2023 spiegelt die Exzellenz und Innovation in der schweizerischen Telekommunikationsbranche wider. Diese Rankings betonen nicht nur die vielfältigen Angebote, sondern auch das Engagement der Anbieter zur Verbesserung der Kundenerlebnisse. Die bemerkenswerte Leistung von Swype in der Kategorie der Mobilfunkanbieter und von iWay in der Kategorie des Heim-Internets zeigt die rasante Entwicklung der Telekommunikationsbranche." (ubi)