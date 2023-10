Google testet neue Startseite mit deutlich mehr Inhalten

Das Logo, ein Suchfeld und einige wenige Schaltflächen: Bisher glänzt die Startseite von Google vor allem durch ihren schlichten, minimalistischen Aufbau. Schon bald könnte das Unternehmen den verfügbaren Platz aber umfassender nutzen. "MSPowerUser" hat einen Screenshot veröffentlicht, der den Testlauf einer neuen Version der Startseite zeigt: Und diese präsentiert deutlich mehr Inhalte.Googles Experiment erinnert stark an Microsofts Bing. Zu sehen sind ein Discover Newsfeed mit aktuellen Nachrichten sowie eine Reihe an Informationsfenstern zum aktuellen Wetter und zu Aktienkursen. Eine Google-Sprecherin hat gegenüber dem Online-Magazin "The Verge" bereits die Echtheit des Screenshots sowie den grundsätzlichen Probelauf bestätigt. Der Test soll sich jedoch aktuell noch regional auf Indien beschränken.Neu sind Anpassungen auf Googles Startseite jedoch nicht. Es hatte bereits zuvor ähnliche Probeläufe und Sichtungen neuer Elemente gegeben – die aber nicht immer den Weg in den praktischen Einsatz gefunden haben. Daher steht aktuell noch nicht fest, wann und ob die überarbeitete Version tatsächlich ausgerollt wird. (sta)