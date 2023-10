Microsoft trennt sich auch in Windows von VBScript

Microsoft hat VBScript als "deprecated" und damit als veraltet gekennzeichnet. Damit werden die Redmonder die Skriptsprache mit den künftigen Releases komplett aus Windows entfernen. Es ist ein Abschied in mehreren Schritten. Immerhin war VBScript bereits seit Build 25309 nur noch optional im Betriebssystem enthalten, eine Deinstallation war möglich.VBScript reiht sich damit in eine namhafte (Deprecated-)Liste . Hier finden sich bereits das Wordpad, das ebenfalls bald verschwinden soll, sowie Cortana in Windows. Im Juni 2023 hatte Microsoft gemeldet, dass die KI-Assistentin als eigenständige App abgeschafft wird. In Outlook Mobile, Teams Mobile, Teams Display und Teams Rooms soll sie jedoch erhalten bleiben.Mit VBScript verabschiedet sich Microsoft bald von einem Evergreen. Die Scripting-Engine wurde erstmals 1996 eingeführt. Allerdings entwickelt das Unternehmen diese seit Jahren nicht mehr weiter. Bereits 2009 hatte Microsoft daher einen Leitfaden für den Umstieg auf Powershell-Skripte veröffentlicht. (sta)