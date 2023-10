Apples Vision Pro führt zu Nackenverspannungen

Apples AR-Brille Vision Pro soll in einigen Monaten auf den Markt kommen. Doch schon in der Testphase zeigt sich, dass das Device nicht ohne Probleme ist – und dabei geht es nicht um die Technik, sondern um das schiere Gewicht des Geräts: Verschiedene User, die Vision Pro schon testen durften, beklagen sich über Nackenverspannungen.Davon berichtet auch Mark Gurman von "Bloomberg" in seinem neuesten Power-On-Newsletter und beruft sich dabei auf ungenannte Quellen: "Es wiegt derzeit etwa ein Pfund, und Tests haben gezeigt, dass es für einige User zu schwer ist – auch bei nur kurzzeitiger Nutzung. Apple erwägt, dieses Problem beim ersten Modell mit einem Over-the-Head-Gurt anzugehen, aber die Hardware leichter zu machen ist langfristig die bessere Lösung."Die Vision Products Group arbeite denn auch schon an Mixed-Reality-Headsets der nächsten Generation, führt Gurman weiter aus. Die Rede ist sowohl von einer preisgünstigeren Version als auch von einem echten Next Generation Device mit stärkerer Hardware. (ubi)