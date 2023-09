Apple Vision Pro könnte vorerst keine Sparvariante erhalten

Die Apple Vision Pro blickt einer holprigen Markteinführung entgegen. Eigentlich lag die Produktionserwartung bei einer Million Geräten. Wie der renommierte taiwanesische Analyst Ming-Chi Kuo, der für TF International Securities arbeitet, auf seinem Blog schreibt, werden die Vision Pro-Auslieferungen im kommenden Jahr jedoch nur 400.000 bis 600.000 Einheiten erreichen. Bereits vor einigen Wochen berichtete "Bloomberg" von verfehlten Produktionszielen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Spätestens im ersten Halbjahr 2027 könnte die Datenbrille dann in die Massenproduktion gehen, was demnach darauf schliessen lässt, dass es in den kommenden Jahren keine Hardware-Updates für die Brille geben soll. Damit würde Apple deutlich von der bisherigen Produktstrategie beispielsweise von iPhone und Apple Watch abweichen.Aufgrund dieser Aussichten könnten laut dem Analysten auch die Pläne für ein günstigeres Modell der Vision Pro vorerst vom Tisch sein. Gleichzeitig warnt er: Sofern Apple den Preis der Datenbrille nicht deutlich senkt, wird der erwartete signifikante Anstieg der Vision Pro-Lieferungen ab 2025 möglicherweise nicht eintreten.