Apple bildet dedizierte Abteilung für Vision Pro

17. Juli 2023 - Anders als bei anderen Produkten, die bei Apple aus Beiträgen allgemeiner Abteilungen wie Software Engineering und Hardware Development kombiniert werden, gibt es erstmals seit den späten 1990er-Jahren für das Vision Pro eine dedizierte Abteilung mit eigenen Software- und Hardwareteams.

Seit Steve Jobs in den späten 1990ern zu Apple zurückgekehrt sei, habe das Unternehmen eine funktionale Managementstruktur angenommen und auf produktspezifische Abteilungen verzichtet, schreibt Mark Gurman in seinem neuesten "Power On"-Newsletter (Paywall). Deshalb gebe es zum Beispiel keine iPhone oder iPad Division. Stattdessen unterteile Apple die Struktur in Abteilungen wie Software Engineering oder Hardware Development. Beiträge von all diesen Gruppen würden dann in neue Features und Produkte münden.