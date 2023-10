Steuerverwaltung Basel-Stadt: Massenversand unmöglich

Rund 30'000 Basler und Baslerinnen warten gemäss einem Beitrag von "SRF" auf ihre längst fertiggestellte Steuerveranlagung und Rechnung. Der Grund liegt in der aktualisierten Steuersoftware Nest, wie David Weber, Sprecher der Baselstädtischen Finanzdirektion, sich gegenüber "SRF" geäussert hat. Probleme mit dem neuen Nest-Release zeigten sich demnach schon im Juli 2023: Die Steuerrechnungen wurden von der Software mit falschen Adressen ausgestattet – wegen des Steuergeheimnisses so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann.In der Folge hat die Steuerverwaltung den Massenversand der Rechnungen sofort gestoppt, was bis heute gilt. Nur noch der Einzelversand mit individueller manueller Nachprüfung jeder Rechnung ist möglich – und das nimmt seine Zeit in Anspruch. Die eigentliche Ursache für den Fehler hat man noch nicht identifiziert, obwohl das Problem seit dem Sommer existiert und die gleiche Software auch bei 14 anderen Kantonen im Einsatz steht. (ubi)