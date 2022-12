Quantumbasel ist eröffnet

(Quelle: Uptownbasel)

8. Dezember 2022 - Quantumbasel bietet Unternehmen und Forschungseinrichtungen Zugang zu Quanten- und High-Performance Computing. Dazu arbeitet Uptownbasel Infinity, das den Quanten Computer Hub betreibt, unter anderem mit IBM zusammen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass in Basel der erste kommerziell nutzbare Quanten Computer Hub der Schweiz entsteht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun wurde das Center of Competence for Quantum and Artificial Intelligence, kurz Quantumbasel, eröffnet.Unternehmen sollen dank Quantumbasel Zugang zu Know-how und Technologien erhalten, welche sie allein so kaum aufbauen könnten. In Workshops und Trainings will man Kunden in der Anwendung der neuen Technologien schulen und während Projekten begleiten. Dazu baut Uptownbasel Infinitiy, das Unternehmen hinter dem neuen Quanten Computer Hub, aktuell ein Team von rund 20 Quanten- und AI-Spezialisten, Datenanalysten, Wirtschaftsinformatikern, Technologie-Experten und Trainern auf. Zudem arbeitet man, wie bereits zu lesen war, mit IBM und D-Wave Systems zusammen - weitere Partnerschaften sollen sich im Aufbau befinden und in den kommenden Monaten kommuniziert werden.