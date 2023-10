Apple arbeitet an eigener Suchmaschine

Apple soll an einer leistungsstarken Suchtechnologie arbeiten, die dereinst in der eigenen Software Einzug halten soll. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet , soll die neue Suchtechnologie mit Codenamen "Pegasus" bereits bei einzelnen Apps eingesetzt werden und schon bald im App Store selbst genutzt werden. Die Suchfunktionen sollen von John Giannandrea entwickelt werden, einem ehemaligen Google-Manager, der jetzt bei Apple für maschinelles Lernen zuständig ist und dem ein grosses Team für die Entwicklung einer Suchtechnologie unterstellt sein soll. Aktuell werde daran gearbeitet, die Suchfunktionen tiefer in iOS und MacOS zu integrieren.Laut dem Bericht trägt man sich bei Apple seit Jahren mit dem Gedanken, eine eigene Suchmaschine zu entwickeln, um damit Google auf den eigenen Geräten ablösen zu können. Derzeit lässt sich Apple von Google dafür bezahlen, deren Suchtechnologie zu nutzen, was jährlich an die acht Milliarden Dollar einbringt. "Bloomberg" spekuliert, eine eigene Suchmaschine könnte Apple Einnahmen in ähnlichem Umfang bescheren, wie dies bei der Apple Watch der Fall ist. Vorausgesetzt, Apple kann die Werbeplätze für dieselben Preise wie Google verkaufen. (rd)