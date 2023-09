25 Jahre Google: Der Tech-Riese feiert Geburtstag

Google feiert seinen 25. Geburtstag. Begonnen hat vor einem Vierteljahrhundert alles – wie so oft im Silicon Valley – in einer Garage. Genau genommen in der Garage der langjährigen Youtube-Chefin Susan Wojcicki. Wojcicki vermietete sie in den späten 90er Jahren an die Google-Gründer. Der Rest ist (Internet-)Geschichte. 25 Jahre später gehört das Unternehmen zu den grössten Digitalkonzernen der Welt mit zahlreichen Diensten wie der marktdominierenden Suchmaschine, Google Maps, Youtube, Chrome sowie dem eigenen Betriebssystem Android."Es ist ein grosses Privileg, diesen Meilenstein zu erreichen. Ermöglicht wird dies durch die Menschen, die unsere Produkte nutzen und uns zu weiteren Innovationen herausfordern, durch die Hunderttausenden von Googlern in der Vergangenheit und Gegenwart, die ihre Talente in die Entwicklung dieser Produkte gesteckt haben, und durch unsere Partner, die ebenso wie wir an unsere Mission glauben", schreibt Google-CEO Sundar Pichai in einem Blog-Beitrag. Mit Blick in die Zukunft rückt er vor allem KI-Technologien in den Fokus: "Mit Künstlicher Intelligenz haben wir die Möglichkeit, Dinge zu tun, die von Bedeutung sind, und das in einem noch grösseren Massstab." Mit der Zeit werde KI der "grösste technologische Wandel sein, den wir zu unseren Lebzeiten erleben werden. Sie ist grösser als die Umstellung von Desktop-Computern auf mobile Geräte, und sie ist vielleicht grösser als das Internet selbst." Es handle sich um eine grundlegende Transformation der Technologie und eine unglaubliche Beschleunigung des menschlichen Erfindungsreichtums. "Und wenn im Jahr 2048 irgendwo auf der Welt ein Teenager auf all das blickt, was wir mit KI aufgebaut haben, und mit den Schultern zuckt, werden wir wissen, dass wir erfolgreich waren. Und dann werden wir wieder an die Arbeit gehen."