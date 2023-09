Google streicht nochmals über 50 Stellen in Zürich

Im März dieses Jahres hat Google bestätigt , dass in Zürich 250 der insgesamt rund 5000 Arbeitsplätze abgebaut werden – ein Entscheid, der damals zu öffentlichen Protesten seitens der Belegschaft geführt hat . Nun steht offenbar eine weitere Stellenstreichrunde an. Wie das Finanzportal "Inside Paradeplatz" schreibt , sollen nochmals gut 50 Arbeitsplätze verschwinden. Unter anderem soll das gesamte Recruiting-Team gestrichen werden – was 43 Mitarbeitende seien. Zehn weitere Mitarbeitende, die ebenfalls entlassen würden, gehörten dem Android TV Team an, ist ausserdem zu lesen.In einem internen Schreiben an die betroffenen Mitarbeitenden, das "Inside Paradeplatz" vorliegt, ist von Redundanzen die Rede und einer Reorganisation. Über diese werde von einer Arbeitsgruppe in den kommenden drei Wochen beraten, danach würden die finalen Entscheidungen gefällt. In Tat und Wahrheit seien diese aber längst gefallen und die Entlassungen seien beschlossene Sache.Ein Sprecher soll gegenüber "Inside Paradeplatz" derweil erklärt haben, dass Google zwar weiterhin in "Top-Ingenieure und technische Talente" investiere, dass das Einstellungstempo aber verlangsamt werde. Aus diesem Grund sei auch das Anfrage-Volumen an die Recruiting-Verantwortlichen zurückgegangen, weshalb die Teamgrösse reduziert würde.(mw)