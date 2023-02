Zoogler protestieren wegen anstehenden Entlassungen

16. Februar 2023 - In Zürich sind die Google-Angestellten auf die Strasse gegangen, um gegen diverse Vorkommnisse rund um die anstehenden Massenentlassungen zu protestieren. Sowohl Google als auch das zuständige Amt für Wirtschaft und Arbeit schweigen sich nach wie vor aus.

Die Zoogler, wie die Google-Angestellten in Zürich genannt werden, gehen auf die Strasse. Wie "Inside IT" schreibt , haben sich am Morgen des 15. Februars rund 250 von ihnen für einen Protest vor den Google-Büros auf dem Hürlimannareal in Zürich versammelt.Die Unsicherheit unter den Zürcher Google-Mitarbeitern ist dem Bericht zufolge gross. Es scheint klar zu sein, dass es in Folge der angekündigten Entlassungswelle beim Suchmaschinenriesen ("Swiss IT Magazine" berichtete ) auch am hiesigen Standort Entlassungen geben wird. Doch bisher ist noch völlig unklar, wie umfangreich diese sein werden und wen es treffen könnte. Besonderes grosse Unsicherheit gibt es bei den aus dem Ausland stammenden Zooglern, denn auch ohne Klarheit zur Aufenthaltsbewilligung könnten sich viele den Aufenthalt in Zürich ohne den gut bezahlten Tech-Job kaum leisten.