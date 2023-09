Lenovo präsentiert leistungsstarken All-in-One-Rechner

Lenovo erweitert sein Client-Portfolio um den All-in-One-Rechner Thinkcentre M90a Pro Gen 4. Dabei handelt es sich um einen 27-Zoll-Monitor mit integriertem Rechner im Bildschirmgehäuse. Lenovo stattet den PC, der sich an Business-Anwender richtet, mit leistungsstarker Hardware aus: Als CPU kommt ein Intel i9 Prozessor zum Einsatz und der RAM-Speicher lässt sich auf bis zu 64 Gigabyte aufrüsten. Das Gerät bietet Platz für bis zu zwei SSD mit verschiedenen Speicherkapazitäten. Zusätzlich kann noch eine konventionelle Harddisk mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte verbaut werden. Das Display selber bietet eine Auflösung von 2560 x 1440 (QHD) an. Anschlussmässig ist das Thinkcentre M90a mit USB-C, USB-A, 3,5-mm-Port, HDMI (in und out) sowie Ethernet ausgestattet. Optional ist Wi-Fi 6 ebenfalls verfügbar. Die verbaute Grafikkarte unterstützt noch bis zu zwei zusätzliche 4K-Monitore.Wer mit dem Lenovo Thinkphone arbeitet, hat die Möglichkeit, sich per App direkt mit dem Rechner zu verbinden und Dateien zwischen Smartphone und Rechner zu verschieben. Umgekehrt können auf dem PC einige Apps und Benachrichtigungen gesteuert werden, um gemäss Lenovo einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten. Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz. Zu den Preisen sowie der Markteinführung hat sich Lenovo noch nicht geäussert. Das auslaufende Modell Thinkcentre M90a Pro Gen 3 startet bei 1959 Franken. (dok)