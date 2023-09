LG lanciert faltbares Tablet in Südkorea

LG hat ein neues Foldable im Angebot und im Gegensatz zu den immer häufiger aufkommenden faltbaren Smartphones handelt es sich beim LG Gram Fold um ein faltbares Tablet. Das Gerät verfügt über einen 17-Zoll-OLED-Touchscreen, welcher in der Mitte wie ein Laptop zusammengeklappt werden kann. Das Tablet kommt mit dem Bildformat 4:3 und löst mit 2560 x 1920 Pixel auf. Das Gram Fold kann entweder als vollwertiges Tablet, als Foldable mit zwei verschiedenen Bildschirminhalten oder auch als Notebook-Ersatz verwendet werden. In diesem Fall wird auf der unteren Hälfe des Displays eine virtuelle Tastatur eingeblendet. LG sieht das Gram Fold ausserdem als prädestinierten E-Reader.Als CPU setzt LG einen nicht näher bezeichneten Intel i5 ein. Ferner verfügt das Foldable über 16 Gigabyte DDR5 RAM sowie über eine 512 Gigabyte grosse SSD. Puncto Konnektivität gibts zwei USB-C-Anschlüsse, welche Thunderbolt 4 unterstützen. Das Gerät wiegt trotz grossem Display lediglich 1250 Gramm. LG verspricht, dass das Scharnier 30'000 Faltungen übersteht. Das neue Foldable verkauft LG ab dem vierten Quartal 2023 ausschliesslich in Südkorea, der Preis liegt bei umgerechnet rund 3310 Franken. (dok)