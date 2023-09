Meta plant angeblich Partnerschaft mit LG für künftige VR-Headsets

(Quelle: Meta)

5. September 2023 - Metas künftige Headsets werden offenbar mit LG entwickelt, wie südkoreanische Medien berichten. Das erste Gerät auf Basis dieser Zusammenarbeit soll 2025 erscheinen.

Dass Meta angesichts des kommenden Releases der Apple Vision Pro nicht Däumchen dreht, sondern Nachfolgemodelle für seine Meta-Quest-Modellreihe entwickelt, dürfte auf der Hand liegen. Neu sind allerdings die Gerüchte, wonach Meta eine enge Partnerschaft mit LG plant, um zukünftige VR-Headsets zu entwickeln. Dies schreibt "Uploadvr" und beruft sich dabei auf südkoreanische Quellen. Im Gegensatz zu früheren Vermutungen möchte Meta nicht bloss die Displays von LG beziehen, sondern das gesamte Gerät soll in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Departementen von LG erfolgen. Wie es weiter heisst, soll LG auch die Fertigung der Hardware übernehmen. Das erste Gerät aus der neuen Partnerschaft soll im Jahr 2025 erscheinen und ungefähr 2000 Dollar kosten.Bereits in der Vergangenheit hat Meta mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet. So wurde Oculus Go etwa von Xiaomi und Oculus Rift S von Lenovo hergestellt. Die Logos der Partnerunternehmen waren sogar auf den fertigen Meta-Headsets zu sehen. Für das künftige Headset mit LG stehen keine konkreten Design- oder Tech-Spezifikationen im Raum, einzig über den Namen Quest Pro 2 wird spekuliert.Während Apple seine Geräte – abgesehen von Komponenten von Zulieferern – wie gewohnt selber entwickelt und mit eigener Software ausstattet, geht Meta einen anderen Weg. Auch Samsung hat bereits bestätigt, dass das Unternehmen ein VR-Headset auf den Markt bringen will, dessen Software allerdings von Google stammt. (dok)