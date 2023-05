Meta und Magic Leap wollen zusammen ins VR-Rennen gehen

24. Mai 2023 - Meta soll in Kooperationsgesprächen mit Magic Leap sein. Offenbar hat man grossen Respekt vor der erwarteten VR-Brille von Apple und will sich auf dem Markt auch weiterhin behaupten können.

Meta soll eine Zusammenarbeit mit dem AR-Spezialisten Magic Leap anstreben, wie einem Bericht von "Financial Times" zu entnehmen ist (Paywall, via "Der Standard"). Das Unternehmen hat derzeit gewisse Schwierigkeiten, denn Metas Metaverse-Pläne können bisher nur bedingt Erfolge verzeichnen. Weiter ist die anstehende Produktlancierung von Apples VR-Brille eine potenzielle Gefahr für den derzeitigen Branchenführer im VR-Hardware-Markt Meta , das seinerseits massive Summen in die Weiterentwicklung von AR- und VR-Technologie sowie dem Metaverse steckt. Im Gespräch ist dem Bericht zufolge eine mehrjährige Kooperation, Meta will dabei angeblich von der AR-Expertise profitieren können, die kritisch für den Erfolg des Metaverse sein könnte. Eine gemeinsam lancierte Brille sei laut Experten eher unwahrscheinlich, vielmehr interessiere sich Meta für spezifische Technologien von Magic Leap.