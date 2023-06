Verkaufsstart der Meta Quest 3 bekannt

(Quelle: Meta)

2. Juni 2023 - Mit der Meta Quest 3 will Meta nicht nur eine neue VR-Brille bringen, das Headset soll einen Durchbruch im Mixed-Reality-Bereich markieren. Nun hat Meta den Verkaufsstart und den zu erwartenden Preis verkündet.

Meta hat den Verkaufsstart für sein neues VR-Headset Meta Quest 3 verkündet: Im Herbst 2023 wird die Auslieferung des Headsets beginnen. Die Quest 3 soll eine höhere Auflösung, mehr Leistung und mehr Komfort bieten, weiter spricht Meta von "bahnbrechender Meta Reality Technologie", die man in die Quest 3 integriert habe. Details zu Meta Reality finden sich hier ; grundsätzlich geht es dem Unternehmen darum, statt einer vollständig abgeschotteten VR-Umgebung seinen Nutzern Mixed Reality (MR) zu bieten – sprich eine immersive Pass-Through-Erfahrung mit Blick in den realen Raum bieten zu können, in welchem im 3D-Raum digitale Elemente angezeigt werden können (siehe Bilderstrecke).