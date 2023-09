Signal implementiert Verschlüsselungsschutz gegen Quantencomputer

(Quelle: Signal)

20. September 2023 - Aktuell soll es zwar noch keinen Quantecomputer geben, der die End-to-End-Verschlüsselung von Signal knacken kann. Weil es aber möglich ist, dass künftig ein solcher entwickelt wird, implementiert Signal einen Schutz für den Fall der Fälle.

Der Kommunikationsdienst Signal gibt bekannt, dass man seine Verschlüsselung mit einem grossen Update versehen hat: Die Encryption von Signal soll fortan gegen Quantencomputer abgesichert sein, auch solche zukünftiger Generationen. Signal nennt den neuen Quantum-sicheren Schutz der End-to-End-Verschlüsselung "Post-Quanten-Kryptographie".Das Problem respektive die Herausforderung ist das sogenannte "Jetzt sammeln, später entschlüsseln" ("Harvest Now, Decrypt Later"). Gewisse Akteure könnte also schon heute Kommunikation abfangen und speichern, diese jedoch noch nicht entschlüsseln. Der neue Schutz soll dieser Möglichkeit vorbeugen, wie Signal-Präsidentin Meredith Whittaker angibt. Es ist bisher zwar nicht bekannt, dass Quantencomputer existieren, welche die Signal-Verschlüsselung knacken könnten, das Risiko für die Entwicklung eines solchen sieht Signal aber als möglich an.