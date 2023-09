Azure OpenAI Service jetzt aus Schweizer Datacenter verfügbar

(Quelle: Microsoft)

18. September 2023 - Microsoft bietet seinen Azure-OpenAI-Dienst jetzt auch aus der Cloud-Region Switzerland North an. Kunden sollen so rasch KI-basierte Anwendungen bauen können, die den Datenschutz gewährleisten und regulatorisch konform arbeiten.

Microsoft gibt bekannt, dass der Azure-OpenAI-Dienst ab sofort in der Cloud-Region Switzerland North verfügbar ist. Die Verfügbarkeit des KI-Dienstes mit Datacenter-Standort Schweiz ermögliche es Organisationen, lokale regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ihren Kunden schnell KI-gestützte Lösungen anzubieten. Näheres zu dem Dienst, der unter anderem die KI-Modelle GPT-4, GPT-3.5, Dall-E und Whisper umfasst, findet sich auf Microsofts Learn-Website Microsoft legt zudem Wert darauf, dass der Azure-OpenAI-Dienst für das Modelltraining keine Kundendaten verwendet und keine API-Aufrufe beim öffentlichen ChatGPT tätigt. So ist laut der Mitteilung gewährleistet, dass keine Kundendaten mit der separaten OpenAI-Organisation geteilt werden. Die OpenAI-Modelle, die Microsoft im Rahmen des Dienstes anbietet, werden auf einer eigenen Infrastruktur mit speziell hergestellter Hardware gehostet und halten sich, so die Mitteilung, an unternehmensweite Standards in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und verantwortungsvolle KI. (ubi)