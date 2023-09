Chromebooks werden während 10 Jahren mit Updates versorgt

(Quelle: Acer)

15. September 2023 - Um die Einsatzdauer von Chromebooks zu verlängern, will Google die Geräte ab kommendem Jahr für die Dauer von zehn Jahren mit Updates versorgen.

Google will, dass Chromebooks länger genutzt werden können und hat angekündigt , dass man alle Chromebook-Plattformen während zehn Jahren mit regulären Updates versorgen will. Chromebooks werden standardmässig alle vier Wochen automatisch mit Security-Updates versorgt. Ab kommenden Jahr will man diese Updates nun während zehn Jahren nach der Markteinführung zur Verfügung stellen. Besitzt man ein Chromebook, das 2021 auf den Markt gekommen ist, erhält man ab kommendem Jahr Updates während zehn Jahren. Für Chromebooks, die vor 2021 auf den Markt gekommen sind, besteht die Option die automatischen Updates auf zehn Jahre ab Veröffentlichung zu verlängern.Google will für die verlängerte Update-Belieferung eng mit den Komponentenherstellern zusammenarbeiten, um die Kompatibilität der Updates mit den Hardwarekomponenten zu gewährleisten.Bei der Dauer der Update-Belieferung bestehen gewaltige Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern. Gerade erst hat Microsoft bekanntgegeben , für die Dual-Screen-Geräte Surface Duo bereits nach knapp drei Jahren die Belieferung mit Sicherheitsupdates einstellen zu wollen. (rd)