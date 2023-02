Acer präsentiert nachhaltiges Chromebook Vero 712

(Quelle: Acer)

13. Februar 2023 - Für den Bildungsbereich bringt Acer vier neue Chromebooks auf den Markt, eines davon zum Teil aus rezyklierten Materialien hergestellt.

Der PC-Hersteller Acer setzt für den Bildungsmarkt auf Chromebooks und vier neue Modelle. Die neuen Chromebooks sind in einem robusten Design gemäss MIL-STD 810H gehalten und sollen sich dadurch ideal für Schulen eignen. So sind die Tastaturen aller vier Modelle spritzwassergeschützt und mit einem Drainage-System versehen – die internen Komponenten sind dadurch vor bis zu 330 Milliliter verschüttetem Wasser geschützt. Auch das Touchpad ist jeweils resistent gegen Feuchtigkeit.Besonders fällt das Acer Chromebook Vero 712 (Bild) auf: Es wird mit recycelten Materialien gefertigt und kommt in einer nachhaltigen Verpackung daher. So besteht es zu 30 Prozent aus PCR-Kunststoff (Post Consumer Recycling) im Gehäuse und im Displayrahmen sowie zu 50 Prozent in den Tastenkappen. Die Verpackung besteht zu hundert Prozent aus recyceltem Papierzellstoff.Das HD+-IPS-Display mit 12-Zoll-Diagonale weist ein Seitenverhältnis von 3:2 auf, im Vergleich zu einem 16:9 Display bietet es 18 Prozent mehr vertikalen Platz. Das Display ist ferner Eyesafe-zertifiziert und reduziert das schädliche blaue Licht ansonsten lebendiger Farben. Angetrieben wird das System von Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation.Neben dem neuen Chromebook Vero hat Acer sein Angebot für den Bildungssektor um drei weitere Modelle erweitert. Das Chromebook Spin 512 Convertible kommt mit einem 12-Zoll-Display im Seitenverhältnis 3:2, das Chromebook Spin 511 ist mit einem 11,6-Zoll-Display im 16:9-Format ausgestattet. Die beiden Spin-Modelle sind, getreu der Acer-Terminologie, mit 360-Grad-Gelenken ausgestattet und lassen sich damit vielseitig einsetzen.Das 11,6-Zoll-Display des im Clamshell-Design gehaltenen Chromebook 511 ist wahlweise mit oder ohne Touch-Funktionalität erhältlich. Das Gerät bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden, ist kompakt gebaut und eignet sich laut Hersteller ideal für jüngere Schülerinnen und Schüler. (ubi)