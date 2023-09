Freeware-Website hat 3 Jahre lang Linux-Trojaner ausgeliefert

(Quelle: Depositphotos )

14. September 2023 - Mindestens drei Jahre lang waren Installationsdateien des "Free Download Manager" im Umlauf, die einen Backdoor-Trojaner für Linux verbreiteten. Die Infektionen erfolgten beim Download der Software von der offiziellen Hersteller-Website.

2020 ist das schädliche Installationspaket erstmals erschienen, aktiv war es bis mindestens 2022: Wer sich den beliebten "Free Download Manager" in diesem Zeitraum von der offiziellen Herstellerwebsite heruntergeladen hat, könnte sich gleichzeitig einen gefährlichen Backdoor-Trojaner eingefangen haben, der auf Linux abzielt. Sobald ein System infiziert wurde, hatten die Angreifer Zugriff auf sensible Informationen wie Systemdetails, den Browserverlauf, gespeicherte Passwörter, Wallet-Dateien für Kryptowährung und sogar Anmeldedaten für Cloud-Dienste wie Amazon Web Services oder Google Cloud, berichtet Kaspersky.Die Security-Experten waren auf Youtube-Anleitungen zur Installation der Software auf Linux-Systemen gestossen, die unabsichtlich den ursprünglichen Infektionsweg aufzeigten: Bei Klick auf den Download-Button wurde demnach eine infizierte Version des Free Download Managers heruntergeladen. Kurios ist jedoch: Nicht alle Installationsdateien waren betroffen. Kaspersky vermutet daher, dass die Cyberkriminellen die schädliche Datei so gescriptet haben, dass sie entweder zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder basierend auf dem digitalen Fingerabdruck des potenziellen Opfers erscheint.