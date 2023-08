Komplexer Cyberangriff auf Schweizer Unternehmen begann mit einem simplen Anruf

(Quelle: Depositphotos )

18. August 2023 - IT-Security-Anbieter Sophos rekonstruiert, wie ein Schweizer Unternehmen Opfer eines ausgeklügelten Cyberangriffs aus Kompromittierungs- und Social-Engineering-Methoden wurde.

Sophos beschreibt eine komplexe neue Angriffstaktik, die Telefon- und E-Mail-Kommunikation verknüpft, um die Kontrolle über Unternehmensnetzwerke zu übernehmen und Daten abzuführen. Opfer wurde laut dem IT-Security-Anbieter ein nicht genanntes Schweizer Unternehmen. Die Malware lieferten die Kriminellen dabei auf äusserst ungewöhnliche Weise: ein Anrufer überzeugte das Angriffsziel via Telefon, eine E-Mail-Nachricht zu öffnen, die keinen Text enthielt, sondern als Grafik gestaltet war, um einer Outlook-E-Mail-Nachricht zu ähneln. So wurde letztlich der Download einer verlinkten bösartigen Electron-App ausgelöst.Der Anrufer erklärte dem Mitarbeiter laut Sophos , er sei ein Lieferfahrer mit einem dringenden Paket für einen der Standorte, aber niemand sei dort, um das Paket in Empfang zu nehmen. Er bat daher um eine neue Lieferadresse am Standort des Mitarbeiters. Um das Paket erneut zustellen zu können, müsse der Mitarbeiter ihm jedoch einen Code vorlesen, den die Versandfirma per E-Mail senden würde. Noch während der Anrufer am Telefon mit dem Mitarbeiter sprach, erhielt dieser die angekündigte E-Mail-Nachricht. Diese besagte wiederum, dass eine angehängte PDF-Datei den erforderlichen Code enthielt – löste jedoch in Wirklichkeit die anschliessende Angriffskette aus. Denn sowohl der Anhang als auch die Textnachricht waren nur statische Bilder. Unter Anleitung des Betrügers am Telefon klickte der Mitarbeiter auf das Bild, was zum Download der Malware führte.