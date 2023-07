Moveit-Attacke betrifft auch Schweizer Unternehmen

24. Juli 2023 - Weltweit sind 421 Organisationen von Ransomware-Angriffen durch die Gruppe Cl0p auf Basis von zwei Schwachstellen in der Moveit-Software von Progress betroffen, darunter vier Unternehmen aus der Schweiz

Der Softwarehersteller Progress musste in den vergangenen Monaten gleich zweimal Sicherheitslücken in seinen File-Transfer-Lösungen Moveit Transfer und Moveit Cloud vermelden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Lecks wurden von der vermutlich russischen Hackergruppe Cl0p (auch Clop genannt) reichlich für Ransomware-Attacken ausgenutzt, obwohl Progress relativ rasch Patches zur Verfügung stellte. So berichtet "Konbriefing" , dass per 24. Juli 2023 weltweit 421 Organisationen beziehungsweise 22 Millionen Einzelpersonen unter solchen Angriffen zu leiden hatten. Unter den Betroffenen finden sich zahlreiche renommierte Unternehmen aus allen denkbaren Branchen sowie Bildungseinrichtungen und Behörden, mit riesigem Abstand die meisten davon aus den USA – siehe Bildstrecke.