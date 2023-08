Hacker kapern massenweise Linkedin-Konten

17. August 2023 - Security-Experten berichten von einer Angriffswelle auf Linkedin. Die Hacker übernehmen Konten und löschen diese teils komplett, falls die Betroffenen das Lösegeld nicht zahlen wollen.

In Anbetracht der laufenden Kampagne sollten Linkedin-Nutzer dringend die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, falls dies noch nicht geschehen ist. Zudem erklärt Linkedin in einer Anleitung , wie Betroffene grundsätzlich im Falle eines kompromittierten Kontos vorgehen sollten.Cyberint stellt zudem Thesen zu den Hintergründen der Kampagne auf. So könnten die Kriminellen über ein exklusives Linkedin-Datenleck an persönliche Daten gelangt sein, die sie nun nutzen, um Konten zu übernehmen, die keine zweistufige Verifizierung einsetzen. Eine andere Methode könnte der Einsatz von Brute-Force-Tools sein, um in die Konten einzudringen, insbesondere in solche mit kürzeren Passwörtern. (sta)