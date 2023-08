Security-Spezialisten locken Hacker in die Honeypot-Fotofalle

10. August 2023 - Zwei Security-Experten haben über drei Jahre lang einen Köder-Server (Honeypot) betrieben und die Aktivitäten unwissender Angreifer aufgezeichnet. Die Erkenntnisse sind nicht nur aufschlussreich, sie sind auch durchaus unterhaltsam.

Es hört sich ein wenig nach Naturdoku an: Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsspezialisten Gosecure haben vor drei Jahren einen Honeypot – also ein künstlich geschaffenes Ziel für Hacker – gebaut und mit dem Internet verbunden. Dann haben sie gewartet und die Aktivitäten zahlreicher Angreifer auf ihrem Ködersystem aufgezeichnet. Total wurden laut dem darüber veröffentlichten Bericht 190 Millionen Events, 100 Stunden Videomaterial und zahlreiche Dateien gesammelt. Die Einsichten präsentierten die beiden Gosecure-Mitarbeiter, von denen der eine Engineer und der andere Kriminologe ist, auch in einem Briefing im Rahmen der Hacker-Konferenz Black Hat USA. Die Angriffe auf den Honeypot, der aus mehreren angreifbaren Windows Servern bestand, fanden via Remote Desktop Protocol (RDP) statt. Mit einem eigenen Tool namens PyRDP wurden die Aktivitäten aufgezeichnet.Im Anschluss kategorisierten die Spezialisten die Hacker, die sie auf ihren Systemen beobachteten, in fünf Klassen, offensichtlich inspiriert von Fantasy-Rollenspielen. Der "Ranger" hat dabei lediglich eine Späher-Funktion und erkundet die Systeme, das Netzwerk und lässt kleine Scripts und Programme laufen. Es wird vermutet, dass es hier nur um eine Evaluierung geht, um später zurückzukehren. Der "Dieb" versucht derweil, den illegalen Zugriff schnellstmöglich zu Geld zu machen – beispielsweise durch das Installieren von Krypto-Mining-Programmen. "Barbaren" hingegen versuchen, mit dem gekaperten System weitere Systeme zu kompromittieren, oft mit Brute-Force-Techniken.