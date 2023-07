Qualität der DDoS-Attacken steigt rasant

(Quelle: Cloudflare Radar)

24. Juli 2023 - Nicht nur die schiere Anzahl von DDoS-Angriffen nimmt zu. Auch die Raffinesse der Hackergruppen, die für grosse Kampagnen zum Teil zusammenarbeiten, erreicht laut Cloudflare ein erschreckendes Niveau.

Der aktuelle DDoS-Bedrohungsbericht steht im Cloudflare-Blog mit detaillierten Informationen und Grafiken zu Angriffen und Angriffstechniken zur Lektüre bereit. Im interaktiven Cloudflare Radar lassen sich Daten zu einzelnen Ländern ermitteln. So zeigt sich etwa, dass in den letzten drei Monaten in der Schweiz IT-Firmen, der Finanzsektor und Internet-Anbieter am meisten unter Angriffen auf Netzwerkebene zu leiden hatten. (ubi)