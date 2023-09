Microsoft-Test für Teams-Phone-Zertifikattausch fehlgeschlagen

(Quelle: Depositphotos )

12. September 2023 - Für Anfang Oktober hat Microsoft einen Zertifikattausch für den Direct-Routing-Dienst von Teams Phone angekündigt. Ein erster Testlauf hat jedoch zu Anruffehlern bei Tausenden Kunden und zum vorzeitigen Abbruch geführt.

Dann also auf ein Neues: Microsoft hat einen zweiten Testlauf für den Zertifikattausch des Direct-Routing-Dienstes von Teams Phone für den 19. September 2023 festgesetzt. Ein erster Test am 5. September musste der Anbieter hingegen vorzeitig abbrechen.Trotz Ankündigungen über zahlreiche Kanäle wie das eigene Message Center sowie Blog-Beiträge und Linkedin-Posts hatten sich Tausende Kunden nicht auf die Umstellung vorbereitet, was letztlich zu Anruffehlern führte. Denn wurde der Session Border Controller (SBCs) nicht ordnungsgemäss mit der neuen Certificate Authority (CA) konfiguriert, schlugen ein- und ausgehende Direct-Routing-Anrufe im Zuge des Testlaufs fehl.