Fotos in Onedrive-Alben belegen doppelten Speicherplatz

6. September 2023 - Microsoft nimmt eine Änderung an der Speicherstruktur von auf Onedrive abgelegten Fotos vor, die weitreichende Folgen hat: Werden Bilder in Alben angeordnet, sollen sie künftig den doppelten Speicherplatz belegen.

Microsoft hat angekündigt, dass auf Onedrive gespeicherte Fotos künftig den doppelten Speicherplatz belegen sollen, wenn sie sowohl in der Galerie als auch in Alben abgelegt werden. Die Redmonder weisen in einer E-Mail an Onedrive-Kunden, die "Dr. Windows" vorliegt, folgerichtig darauf hin, dass die Änderung den verfügbaren Speicherplatz von Nutzern beträchtlich beeinflussen kann.Um etwaige Störungen bis hin zu möglichen Problemen mit Outlook abzufedern, gewährt Microsoft einen einmaligen Speicherbonus, sobald die Anpassung bei Nutzern greifen. Das soll ab dem 16. Oktober 2023 nach und nach für alle Accounts geschehen. Der Bonus ist zwar kostenfrei, jedoch nur für ein Jahr gültig. Daher rät Microsoft dazu, regelmässig Fotos, Videos und andere Dateien zu löschen, um stets unter dem Speicherlimit zu bleiben.Onedrive hat bisher mit Verknüpfungen gearbeitet. Alben zugeordnete Fotos verwiesen auf die Originaldatei. Microsoft hat keine Angaben gemacht, ob und warum jetzt ein zweiter Datensatz erstellt werden soll. Ohne Frage dürfte die Anpassung das gespeicherte Datenvolumen zahlreicher Nutzer aber beträchtlich erhöhen – und somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ein Upgrade investieren müssen. (sta)