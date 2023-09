Möglicherweise grosse Onedrive-Ankündigung vor der Tür

5. September 2023 - Aufgrund eines geleakten Videoclips darf man erwarten, dass Microsoft am 3. Oktober 2023 Neues zu Onedrive verkündet.

Der bekannte Microsoft-Leaker Walkingcat hat in einem X-Post ein Video veröffentlicht , das den Anschein einer Microsoft-Promotion macht. Der kurze Clip zeigt einige herumfliegende Icons und ein mit "Hilf mir bei der Organisation" beschriftetes Suchfeld. Danach erscheint das Onedrive-Logo und zum Schluss die Worte "Sehen Sie am 3. Oktober, was als Nächstes für Onedrive kommt".Es ist möglich, dass das Datum auf Microsofts Power Platform Conference hinweist, die vom 3. bis 5. Oktober in Las Vegas stattfindet. Eine weitere Möglichkeit wäre die Integration von generativen KI-Features in Onedrive, ähnlich wie beim Windows Copilot. Konkret ist allerdings noch nichts bekannt. In letzter Zeit hat Microsoft bezüglich Onedrive eher negative Schlagzeilen gemacht: Der unbeschränkte Speicherplatz, von dem gewisse Business-Kunden profitierten, wurde auf 1 Terabyte pro User reduziert. (ubi)