Jetzt auch Microsoft: "Unlimited Storage" verschwindet

29. August 2023 - Bisher bot Microsoft qualifizierenden Geschäftskunden einen Onedrive-for-Business-Plan mit unbeschränktem Speicher an. Damit ist nun Schluss: Die Kapazität bei Standalone-Abos und bei Microsoft 365 beschränkt sich nun in jedem Fall auf 1 Terabyte.

Gerade hat Dropbox sein Angebot für beliebig grossen Online-Speicher widerrufen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt macht auch Microsoft mit unlimitiertem Speicher für Business-User Schluss. Zumindest neuen Kunden bieten die Redmonder nur noch Onedrive for Business mit 1 Terabyte Kapazität an, ob separat für 5 US-Dollar pro Monat oder enthalten in einer Microsoft-365-Variante. Früher gab es für qualifizierende Kunden eine zweite Option namens Onedrive for Business (Plan 2) mit unlimitiertem Speicher. Diese wurde laut "Techradar Pro" schon im Juli 2023 sang- und klanglos entfernt.Gegenüber "Techradar Pro" hat sich ein Microsoft-Sprecher wenig informativ wie folgt geäussert: "Als Reaktion auf die Kundennachfrage hat Microsoft den Kaufprozess für Kunden optimiert, die OneDrive for Business Standalone-Tarife nutzen. Kunden, die derzeit mit diesen Plänen arbeiten, können weiterhin User hinzufügen und ihre Lizenz verlängern." Der Bericht weist darauf hin, dass es bei Anbietern wie Box, Carbonite und Opendrive durchaus noch Optionen mit mehr Speicher gebe. (ubi)