Onedrive führt Favoriten ein

(Quelle: Microsoft)

23. Februar 2023 - In Microsofts Cloud können künftig Favoriten definiert werden. Die Neuerung hat aber einen kleinen Haken.

Microsoft Onedrive erhält im März eine neue Funktion mit der Bezeichnung Favoriten, mit der Nutzer rascher auf häufig verwendete Inhalte zurückgreifen können. Mit der Möglichkeit, Inhalte als Favoriten zu markieren, bekommt man einen direkten Zugriff. Damit erfindet Microsoft das Rad nicht neu, das Anheften als Favoriten ist in Apps wie Outlook, Teams, Sway, Planner, Onenote und Forms bereits gängige Praxis.Die Möglichkeit, Inhalte als Favoriten zu markieren, ist mittlerweile auch auf der Startseite von Microsoft 365 zu sehen. Gemäss der Microsoft 365 Roadmap arbeitet das Unternehmen an der Funktion und plant die Auslieferung im nächsten Monat. Dies wird aber nur für diejenigen von Nutzen sein, die Onedrive über das Internet nutzen. Microsoft teilte nicht mit, wann es möglich sein wird, Inhalte auch in der App als Favoriten zu markieren. (adk)