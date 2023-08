Native Python-Integration in Excel kommt

(Quelle: Microsoft)

23. August 2023 - Ein bedeutendes Update für Excel steht vor der Tür: Neu lassen sich Python-Funktionen direct in eine Excel-Zelle eingeben. Die Befehle warden dann via Anaconda Distribution for Python in der Azure-Cloud verarbeitet.

Microsoft erweitert die analytische Funktionalität von Excel durch eine native Integration von Python. Damit lassen sich Python- und Excel-Funktionen im gleichen Spreadsheet kombinieren. Dazu muss nichts installiert werden: Für die Python-Berechnungen setzt Microsoft auf die Python-Distribution Anaconda in Azure, die Python-Befehle werden somit in der Cloud in einem isolierten Container verarbeitet. Der Python-Code wird dabei über die neue Excel-Funktion =PY() direkt in eine Tabellenzelle eingegeben. Microsoft positioniert die neue Funktion primär für Visualisierungen, Datenbereinigung und Machine Learning.