Microsoft schickt zwei Standard-Apps von Windows in den Ruhestand

31. Juli 2023 - Bisher waren sie fester Bestandteil von Windows – doch das soll sich ändern. Microsoft will die zwei langjährigen Standard-Apps Mail und Calendar schrittweise abschaffen, um Nutzer auf Outlook zu migrieren.

Microsoft will die beiden bisher in Windows 10 und Windows 11 vorinstallierten Apps Mail und Calendar sukzessive abschaffen. Wie Windowslatest berichtet, sollen die beiden Anwendungen bis 2024 in den Ruhestand geschickt werden. Schon jetzt weist das Unternehmen Microsoft 365-Nutzer laut dem Artikel auf das nahende End of Life hin und dass man die beiden Apps in die webbasierte Outlook-Version integrieren wolle.Aktuell wird der Hinweis wohl ausschliesslich zahlenden Abonnenten angezeigt, bald soll er aber allen Nutzern erscheinen. Zudem bestätigt ein Dokument, das Microsoft 365 Business Usern vorliegt, die Pläne des Konzerns, wie Windowslast schreibt. Mit dem geplanten Schritt will Microsoft die E-Mail-Nutzung unter Windows sowie den Einsatz von Outlook vereinheitlichen.