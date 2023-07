Microsoft modernisiert Standard-Design in Office

(Quelle: Microsoft)

21. Juli 2023 - Microsoft nimmt weitere Anpassungen an Office vor: Neben einer neuen Standardschrift überarbeitet das Unternehmen auch das Design, um die Software moderner und barrierefreier zu gestalten.

Microsoft Office erhält ein neues Standarddesign. Das kündigt das Unternehmen an, nur wenige Tage nachdem es die neue Office-Standardschrift Aptos vorgestellt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Konkret führt Microsoft neben der neuen Standardschriftart eine neue Farbpalette ein und frischt Stil sowie Linienstärken auf, um Dokumente moderner und barrierefreier zu gestalten.Mit der Einführung des Designs werden alle Dokumente, Präsentationen, Arbeitsblätter und E-Mails, die Nutzer in Word, PowerPoint, Excel und Outlook erstellen, die Neuerungen verwenden. Weitere Schritte sind für die Anwender nicht notwendig, wie Jess Kwok von Microsoft in einem Blogbeitrag erklärt. Bestehende Dokumente sollen hingegen nicht betroffen sein. Sie nutzen weiterhin das ursprüngliche, bei Erstellung verwendete Design. Wollen Nutzer hingegen alte Formatierungen beibehalten, lassen sich diese ebenfalls als Standard festlegen.