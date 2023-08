Neue Office-Oberfläche im September

(Quelle: Microsoft)

15. August 2023 - Noch im September wird Microsoft für seine Office-Produkte eine neue Default-Oberfläche einführen, die neue Farben sowie eine neue Standardschrift bringt.

Die Office-Produkte von Microsoft kriegen noch im September einen neuen Look. Dies hat " The Verge " auf der Microsoft-365-Roadmap entdeckt. Unter anderem werden die Standardfarben, die die Office-Produkte seit 2013 schmücken, ersetzt. Gelb wird dabei komplett durch ein dunkles grün ausgetauscht, zudem werden die Pastelltöne grundsätzlich durch kräftigere Farben abgelöst. All das soll den Kontrast von Formen und Linien in Office verbessern.Eine zweite wesentliche Änderung betrifft die Standardschriftart, die in Office seit 15 Jahren Calibri heisst. Sie wird ab September ersetzt durch eine Schriftart namens Aptos – aktuell in Office noch unter dem Namen Bierstadt zu finden. Microsoft hatte bei der Nutzerschaft fünf verschiedene Fonts getestet, wobei sich Bierstadt, das nun zu Aptos umgetauft wird, durchgesetzt hat und somit in Zukunft bei Word, Excel, Powerpoint und Outlook voreingestellt ist. Aptos soll angenehm zu lesen sein, professionell ausschauen und die Navigation einfach machen, so Microsoft.Die neu gestaltete Oberfläche wird aktuell noch bei Office Insidern getestet. Nach dem Release im September haben Nutzer, die sich damit nicht anfreunden können, die Möglichkeit, über die Optionen auf das alte Theme zurückzuwechseln, dass dann auf den Namen "Office Theme 2013 – 2022" hört. (mw)