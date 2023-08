Bing Chat wird auch auf mobilen Versionen von Safari und Chrome nutzbar

(Quelle: Microsoft/Youtube)

8. August 2023 - Microsoft hat angekündigt, dass man seinen KI-Chatbot Bing Chat auch auf den mobilen Versionen von Safari sowie Chrome nutzen kann.

Bis anhin gab es Microsoft AI-Chatbot Bing Chat auf Mobilgeräten entweder als Stand-alone-App oder über den Edge Mobile Browser. Nun hat Microsoft angekündigt , dass auch Browser von Drittherstellern unterstützt werden sollen. Bereits Ende Juli öffnete Microsoft Bing Chat für Dritt-Browser auf dem Desktop, nun also folgen die mobilen Browser-Versionen.Allerdings ist der Umfang von Bing Chat auf den Dritt-Browsern nicht ganz so gross wie auf Edge. Dort sind laut Microsoft unter anderem längere Konversationen möglich, zudem kann man auf die Chat-History zugreifen, was auf Chrome und Safari offenbar nicht funktioniert. Und nicht zuletzt ist Bing Chat auf Edge in der Sidebar des Browsers verfügbar.Die Ankündigung via Blog kommt seitens Microsoft zum sechsmonatigen Jubiläum von Bing Chat. (mw)