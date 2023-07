KI-Chat Bing für Chrome und Safari verfügbar

25. Juli 2023 - Der KI-Chat Bing kommt auch auf Browser anderer Hersteller. Den Start machen mit Chrome und Safari die beiden jeweils beliebtesten Browser für Windows und MacOS.

Microsoft hat mit dem Rollout seines KI-Chats Bing für Browser von Drittherstellern begonnen. Konkret kommen damit nun Nutzer von Chrome und Safari in den Genuss des GPT4-basierten Assistenten, wie "Windowslatest" berichtet . Ganz so benutzerfreundlich wie im eigenen Browser Edge will man es den Nutzern anderer Browser aber nicht machen: Im Gegensatz zu Bing auf Edge sind die Anfragen deutlich eingeschränkt und lassen statt 30 nur fünf Konversationen zu. Weiter ist auch die Zeichenzahl für Anfragen auf 2000 statt wie bei Bing in Edge auf 4000 Zeichen beschränkt. Auch lässt es sich Microsoft nicht nehmen, beim Start von Bing in Chrome sogleich Werbung für Edge respektive die Verwendung von Bing in Edge zu machen.Dass Bing auch für andere Browser kommen würde, ist bereits seit längerem bekannt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Den KI-Chat nur für den eigenen Browser anzubieten, hätte Microsoft für grosser Wahrscheinlichkeit Einbussen bei den Marktanteilen von KI-Assistenten nach sich gezogen.