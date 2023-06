Bing Chat kommt bald auch für andere Browser

(Quelle: Reddit/vinhphm)

5. Juni 2023 - Microsofts Bing Chat konnten bisher nur Edge-Nutzer befragen. Jetzt hat Microsoft damit angefangen, den KI-Chat auch in anderen Browsern verfügbar zu machen.

Microsofts KI-Chat steht aktuell nur im hauseigenen Browser Edge zur Verfügung. Vor einigen Tagen hat Mikhail Parakhin, Werbe- und Web-Services-Chef von Microsoft laut "Neowin" angekündigt , dass Bing Chat testweise demnächst auch in anderen Browsern unterstützt werde. Dies hat offenbar bereits begonnen: In einem Reddit-Thread zeigen einige User Screenshots von Bing Chat in Chrome und Safari. Parakhin hat dies via Twitter bestätigt : "Wir sind am Experimentieren und werden es nach und nach ausrollen." Welche Browser am Ende in den Genuss von Bing Chat kommen sollen, ist indes nicht bekannt.