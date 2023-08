Vmware Cloud in der Schweiz auf AWS erhältlich

3. August 2023 - Vmware Cloud auf AWS ist für Schweizer Kunden neu verfügbar. Die Cloud-Dienstleistungen umfassen ein breites Spektrum und sind innert kürzester Zeit skalierbar.

Vmware Cloud auf AWS ist hierzulande ab sofort erhältlich, wie Vmware mitteilt. Damit können Kunden Workloads in VMware vSphere-basierten Hybrid-Cloud-Umgebungen mit direktem Zugriff auf native Amazon Web Services-Dienste ausführen. Die bestehende Infrastruktur kann wie gewohnt genutzt werden. Die Dienstleistung wird als On-Demand-Service zur Verfügung gestellt und bietet Zugriff auf über 200 AWS-Services. Weiter bietet Vmware Cloud auf AWS volle Skalierbarkeit, sodass Rechenzentren migriert oder erweitert werden können. Aufgrund der weltweiten Verfügbarkeit können Kunden global implementieren.



Integrierte VMware NSX-Sicherheitsfunktionen dienen der frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen. Weiter können Kunden auf Wunsch Ransomware und Disaster Recovery as a Service nutzen, um die Daten zu schützen. Eine Einrichtung von Vmware Cloud auf AWS dauert gemäss Anbieter weniger als zwei Stunden. Thomas Krieg, Senior Director Alps Region bei VMware, sagt, dass mit der Einführung von Vmware Cloud auf AWS die Digitalisierung in der Schweizer Wirtschaft vorangetrieben werde. Durch die Partnerschaft mit AWS werde es ermöglicht, schnelles und kostengünstiges Cloud Computing zu offerieren. (adk)