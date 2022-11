Swisscom bietet direkten Zugang zu AWS

(Quelle: Reichle und De-Massari)

10. November 2022 - Swisscom ermöglicht es den Kunden, über eine private Glasfaserleitung die Amazon Web Services zu nutzen. Mit dem Dienst betritt Swisscom kein Neuland.

Swisscom ermöglicht ihren Kunden neu eine direkte Verbindung zu den Rechenzentren von Amazon Web Services (AWS). Dabei werden die AWS-Rechenzentren in Zürich über private Glasfaserleitungen mit dem Swisscom-Netz verbunden. Dies stellt eine Alternative zur herkömmlichen Anbindung via öffentliches Internet dar, was den Schutz vor Cyberangriffen erhöht. Zusätzlich profitieren Kunden von einer georedundant aufgebauten Infrastruktur. Die Anbindung ermöglicht eine Datenrate bis zu 10 Gbit/s bei minimaler Latenz. Je nach Datenvolumen können mit privaten Anbindungen sogar die Kosten gesenkt werden. Gemäss Angaben der Swisscom ist der Provider er einzige Schweizer Anbieter, der eine direkte Anbindung ermöglicht.Swisscom ist in der Lage, das ganze Paket aus einer Hand anbieten: Von der physischen Infrastruktur unter der Erde bis zum Software-Layer geschieht alles ohne externe Dienstleister im Hintergrund. Die Konfiguration geschieht über das Swisscom Kundenportal. Bereits seit zwei Jahren aktiv ist die direkte Verbindung zur Microsoft Azure Cloud. (adk)