Angriffe gegen VMware ESXi-Systeme - auch in der Schweiz

(Quelle: Pixabay)

24. Februar 2023 - Das NCSC berichtet davon, vermehrt Meldungen zu verschlüsselten VMware-ESXi-Systemen zu erhalten, und empfiehlt dringend, die Systeme upzudaten.

Wie das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC berichtet, werden nun auch in der Schweiz Angriffe gegen VMware ESXi-Systeme verzeichnet. Im Ausland hätten Sicherheitsspezialisten bereits vorletzte Woche von entsprechenden Angriffen berichtet, nun seien auch VMware-ESXi-Systeme von Firmen in der Schweiz verschlüsselt worden, so das NCSC. Bis anhin habe man ein halbes Dutzend Meldungen zu verschlüsselten Systemen erhalten. Dabei würden alte Sicherheitslücken ausgenutzt, für welche seit rund zwei Jahren Patches zur Verfügung stehen.Bereits vor rund zwei Wochen machte die Meldung über einen grossen Cyberangriff auf virtuelle Maschinen die Runde, wobei unter gewarnt wurde, dass für die jüngsten Angriffe eine höchst kritische Lücke aus dem Februar 2021 ausgenützt werde und ungepatchte Systeme angegriffen würden ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Entsprechend kann nur mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass die betroffene Systeme VMware ESXi 6.5, 6.7 und 7.0 umgehend gepatcht werden. Informationen und Patches stellt VMware an dieser Stelle bereit . (mw)