Klara integriert Lösung zur Versicherungsverwaltung

(Quelle: Klara)

27. Juli 2023 - Klara integriert in Zusammenarbeit mit Esurance eine neue Versicherungsverwaltung in seine KMU-Business-Lösung. Aktuell läuft eine mehrmonatige Testphase, die für alle Nutzer offen ist.

Die KMU-Business-Software Klara integriert gemeinsam mit der Vertriebsplattform für Versicherungen Esurance eine vereinfachte Versicherungsverwaltung in seine Suite. Dies sei notwendig, weil Veränderungen der Versicherungsabdeckungen in Unternehmen oftmals im Prozess untergehen können, so Klara. Die neue Lösung schlägt beispielsweise Anpassungsoptionen der Versicherungsdeckung vor, etwa, wenn ein Mitarbeiter ein- oder austritt oder sich der Lohn verändert. Als Nutzer kann man den angezeigten Vorschlag entweder direkt anwenden oder sich an die Experten von Klara wenden.Die neuen Optionen zur Versicherungsverwaltung sind per sofort in einer fünfmonatigen Testphase für alle Klara-Kunden freigeschaltet. Klara hofft, in dieser Zeit das Angebot testen zu können und nützliches Feedback von der Nutzerbasis zu erhalten. Aktuell sind mit Swica, Baloise und Pax drei Versicherungsanbieter in der Klara-Suite verfügbar, nach der Testphase sollen weitere hinzukommen. (win)