Weitere Kantonalbanken mit direkter Klara-Anbindung

(Quelle: Klara)

5. Juli 2023 - Klara hat sein Kantonalbanken-Ökosystem weiter ausgebaut. Neu sind auch die Berner und die Zuger Kantonalbank direkt an die Buchhaltungslösung angebunden.

Der Schweizer Business-Software-Anbieter Klara Business konnte zwei weitere Kantonalbanken für sich gewinnen. Konkret heisst dies, dass die Klara-Buchhaltungslösung für Firmenkunden direkt an die Berner Kantonalbank (BEKB) und die Zuger Kantonalbank angebunden wird. Dadurch übermittelt Klara die Zahlungs- und Kontodaten direkt ans E-Banking der beiden Finanzinstitute. Der automatische Bankabgleich und das Übertragen der Zahlungsdaten per Knopfdruck sollen die Buchführung eines Unternehmens erleichtern, gehören mühsame Importe und Exporte doch der Vergangenheit an, so das Versprechen.Klara Business mit Sitz in Luzern wurde 2016 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der Post sowie Teil der Axon-Gruppe. (abr)