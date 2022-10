Klara gibt es nicht mehr gratis

(Quelle: Klara/SITM)

31. Oktober 2022 - Bis dato gibt es mir der Klara Buchhaltung Basic eine kostenlose Variante der Online-Buchhaltung Klara. Ab 1.1.2023 entfällt das Gratis-Angebot. Klara kostet dann mindestens 19 Franken pro Monat.

Klara, Anbieter einer Online-Buchhaltungs- und Business-Lösung, stellt "das bisherige kostenlose Kernangebot rund um die Buchhaltung ein", wie das mittlerweile zur Post gehörende Unternehmen auf seiner Website mitteilt . Beim bisherigen Gratis-Klara handelt es sich um die Klara Buchhaltung Basic, eine Online-Buchhaltung für Nutzer, die keine Mehrwertsteuerabrechnung benötigen. Daneben gibt es aktuell die Klara Buchhaltung Relax ab 19 Franken pro Monat inklusive MwSt-Option.Das Preisgefüge ändert sich nun per 1. Januar 2023. Neu kostet Klara in der Version Business Starter im Minimum 19 Franken pro Monat – wer bisher die Variante Relax abonniert hatte, kann zum gleichen Preis damit weiterarbeiten. Business Starter umfasst eine "Buchhaltung 2.0" sowie Kundenverwaltung, Auftragsverwaltung und automatisierte Bankanbindung. Dazu kommen die neuen Varianten Business Basic (39 Franken/Monat) und Business Plus (49 Franken/Monat), die mit weiteren Optionen wie Kreditkartenabgleich, Budget und E-Archiv sowie im Fall von Plus zusätzlich mit Spesenmanagement aufwarten.Diese neuen Preise gelten indes nur für Einzelunternehmen und Vereine. Wer eine GmbH, Genossenschaft oder AG betreibt, muss deutlich mehr entrichten: Hier starten die Preise bei 39 Franken pro Monat für die Business-Starter-Variante. Immerhin: Beim Abschluss eines Jahresabos bis 31. Dezember 2022 gewährt Klara einen Rabatt von 30 Prozent, was für alle neuen Varianten gilt. Und wer bisher ein Widget wie Kasse oder Lohn dazugebucht hat, kann dieses weiterhin zu den gewohnten Konditionen nutzen. Weitere Funktionen muss man dagegen kostenpflichtig abonnieren. (ubi)