T-Systems lanciert Quantencomputer als Cloud-Service

(Quelle: T-Systems/IQM)

26. Juli 2023 - Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Quantum-Computing-Spezialisten IQM lanciert T-Systems ein Quantum-as-a-Service-Angebot in der Cloud. Auch entsprechende Schulungsressourcen werden bereitgestellt.

T-Systems vertieft seine Partnerschaft mit IQM, laut eigenen Angaben europäischer Marktführer beim Bau von Quantencomputern. Zweck der Zusammenarbeit ist die Lancierung eines Quantum-as-a-Service-Angebotes, welches über die Multi-Cloud von T-Systems verfügbar ist. Kunden sollen so einen einfachen Zugang zu Quanten-Systemen auf Abruf bekommen, um für Ihr Geschäft Anwendungsfälle auf der Quanteninfrastruktur von IQM entwickeln zu können. Laut T-Systems habe die Technologie besonders in den Bereichen maschinelles Lernen, Sicherheit, Optimierung und Simulation grosses Potenzial.Darüber hinaus gibt es Schulungsressourcen und eine Know-how-Basis zu Quanten-Computing auf der Plattform. Diese lassen sich entsprechend den Bedürfnissen eines Unternehmens gestalten – es gibt verschiedene Pakete, die sich selbst zusammengestellt werden können. So soll es sowohl möglich sein, eintägige Einführungen zu erhalten wir auch gemeinsam mit T-Systems Business-Case-Proofs-of-Concepts über mehrere Monate umzusetzen.